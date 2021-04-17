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  3. Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yardım eli

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yardım eli

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Azerbaycan'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda paketi ve Kuran-ı Kerim dağıtıldı. Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği yetkilileri, Saatlı ilinin Orta Muğan köyünü ziyaret etti.

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yardım eli

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği yetkilileri, Saatlı ilinin Orta Muğan köyünü ziyaret etti. Daha çok Ahıska Türklerinin yaşadığı köyü ev ev dolaşan yetkililer, TDV desteğiyle hazırlanan 125 gıda paketini dağıttı. Köyde, TDV'nin "Hediyem Kur'an olsun" kampanyası çerçevesinde bastırılan Kur'an-ı Kerim meali de dağıtıldı. Karabağ savaşında şehit düşenlerin ailelerini de ziyaret eden yetkililer, taziye dileklerinde bulundu. Şehit evlerinde Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

ÇOCUKLARA HEDİYELER DAĞITILDI

Köy ziyaretinde çocuklar da unutulmadı. Gıda paketi verilen ailelerin çocuklarına oyuncaklar hediye edildi. Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle bu sene daha önceki yıllardaki gibi iftar sofraları kuramadıklarını fakat iftarları paylaşmak adına gıda kolileri dağıttıklarını belirtti. Gıda kolilerini yardımdan ziyade hediye paketi olarak gördüklerini söyleyen Yavuzyılmaz, Karabağ savaşında şehit düşenlerin aileleri ve gazilere öncelik verdiklerini ifade etti. Yavuzyılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Türk İslam Birliğinin (DİTİB) de Azerbaycan'a hediyeleri olacağını ileterek "Ramazan boyunca TDV olarak 800, DİTİB vasıtasıyla da 1500, toplam 2 bin 300 gıda paketi dağıtacağız." dedi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yardım eli

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yardım eli

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yardım eli

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yardım eli

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yardım eli

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yardım eli

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yardım eli

Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yardım eli

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