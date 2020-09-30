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Azerbaycan'dan Ermenistan ordusuna darbe! 8 roketatar imha edildi

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan, cephe hattında bu akşam devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusunun 8 roketatarını imha etti.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaların sürdüğü temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermenistan ordusuna ait hedefleri vuruyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan birlikleri tarafından bu akşam Ermeni ordusuna ait 8 "Grad" roketatarın imha edildiği belirtildi. Bakanlık saldırılarla ilgili görüntüleri de paylaştı.
 

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