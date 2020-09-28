Merkel'den Rus muhalif Navalnıy'a ziyaretGüney Amerika gemisinde denetim: 3 milyon 750 bin liralık kokain ele geçirildiABD: Kovid-19 aşı çalışmalarında yarım milyon köpekbalığı katledilecek2 Ekim BİM kataloğu | 57 parçalık Güral porselen yemek takımı 999 TL!Süper Lig'de en değerli oyuncu Uğurcan Çakır!Karantinayı evde geçirenler ne yapmalı?Bakan Karaismailoğlu'ndan 'Akıllı ulaşım sistemleri' açıklamasıBİM 29 Eylül 2020 kataloğu | BİM haftanın önerilerini kaçırmayın!Müge Anlı’daki Hasan Kiraz olayı nedir? Hasan Kiraz'a ne oldu?İş adamı Caner Karaloğlu'nun 150 kişilik doğum günü partisi!
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Azerbaycan'dan flaş karar! Türkiye hariç uçak seferleri durduruldu

Azerbaycan'dan flaş karar! Türkiye hariç uçak seferleri durduruldu

Ermenistan ile Azerbaycan arasında şiddetlenen çatışmaların ardından önemli bir karar alındı. Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm ülkelere olan uçak seferlerini durdurdu.

Azerbaycan'dan flaş karar! Türkiye hariç uçak seferleri durduruldu

Ermenistan ile adeta savaş halinde olan Azerbaycan, Türkiye dışındaki tüm ülkelere olan uçak seferlerini durdurdu.

Ayrıca Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmı seferberlik ilan edilmesine yönelik kararı imzaladı. Karara göre Azerbaycan Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti, askeri görevli bulunan vatandaşların seferberlik için askere alınmasını ve askeri nakliye konularıyla ilgili tedbirleri hayata geçirecek. Cumhurbaşkanı Aliyev, kararla ilgili tüm konuların çözümünü de Bakanlar Kuruluna gönderdi.

NE OLMUŞTU? 

Dün sabah saatlerinde Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında, Ermeni güçlerin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatmış ve bazı yerleşim birimlerini işgalden kurtarmıştı.

Azerbaycan'dan flaş karar! Türkiye hariç uçak seferleri durduruldu

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT