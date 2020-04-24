Azerbaycan'dan getirilen 299 kişi, Niğde'de yurda yerleştirildi

NİĞDE (AA) - Azerbaycan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları, gözlem altında tutulacakları Niğde'deki yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, Azerbaycan'dan Nevşehir Kapadokya Havalimanına iniş yapan THY uçağındaki 10'u çocuk 299 Türk vatandaşı, otobüslerle Niğde'ye getirildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Sultan 2. Kılıçarslan Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacak.

Kaynak: AA