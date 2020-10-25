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Azerbaycan'dan müjde: Gubadlı kent merkezi de kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Gubadlı yaptığı açıklamada kent merkeziyle birlikte Gubadlı'nın bazı köyleriyle Zengilan ve Cebrail illerinin de bazı köylerinin daha kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan'dan müjde: Gubadlı kent merkezi de kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gubadlı kent merkezinin Ermenistan'ın işgalden kurtarıldığını belirtti.

27 yıldır işgal altında bulunan Gubadlı kentinin kurtarıldığını ifade eden Aliyev, ayrıca Gubadlı'nın bazı köyleriyle Zengilan ve Cebrail illerinin de bazı köylerinin daha kurtarıldığı müjdesini verdi.

Ermenistan sınırında bulunan Gubadlı kenti 31 Ağustos 1993'te işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 3 kent merkezi, 3 kasaba ve 150 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

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