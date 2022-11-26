Azerbaycan'dan şehit askerler için Türkiye’ye taziye mesajı "Sizin acınız bizim acımızdır"

Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Şehit olan kahraman Türk askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum. Tüm yaralılara şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

YAYINLAMA
Google News
Azerbaycan'dan şehit askerler için Türkiye’ye taziye mesajı "Sizin acınız bizim acımızdır"

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Harekatı'nda teröristlerin düzenlediği saldırıda 3 Türk askerinin şehit olması nedeniyle Türkiye'ye taziye mesajı gönderdi.

2b.jpg

SİZİN ACINIZ BİZİM ACIMIZDIR

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu şehit olan 3 Türk askeri için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi. Hasanov mesajında, Türk askerlerinin şehit olduğu ve yaralandığına dair haberin kendilerini derinden üzdüğünü belirterek, "Sizin acınız bizim acımızdır. Terörle amansız mücadelede kardeş Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zaman yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz. Şehit olan kahraman Türk askerlerine Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum. Tüm yaralılara şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İYİ Parti ve CHP arasında kavga! CHP'li Engin Altay'dan Meral Akşener'e çağrı: Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağı çekilecekse evin reisi çeker
İYİ Parti ve CHP arasında kavga! CHP'li Engin Altay'dan Meral Akşener'e çağrı: Yavuz Ağıralioğlu'nun kulağı çekilecekse evin reisi çeker
ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri CHP'lileri çıldırtacak!
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun sözleri CHP'lileri çıldırtacak!
Abdulkadir Selvi'den çarpıcı yazı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlar için beklenmedik karar!
Abdulkadir Selvi'den çarpıcı yazı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlar için beklenmedik karar!
Son Haberler
Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen atlar para basıyor
Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen atlar para basıyor
Tekirdağ'da sahte doktor skandalı! Bir yıl hastanede çalıştı ameliyata girdi! Bakın gerçek nasıl ortaya çıktı
Tekirdağ'da sahte doktor skandalı! Bir yıl hastanede çalıştı ameliyata girdi! Bakın gerçek nasıl ortaya çıktı
Fuat Oktay'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon için tarih verdi! Gözler zamma çevrildi
Fuat Oktay'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon için tarih verdi! Gözler zamma çevrildi
Gazi Çelik: Eskişehir'deki binaların yarısı deprem yönetmeliğine uygun değil
Gazi Çelik: Eskişehir'deki binaların yarısı deprem yönetmeliğine uygun değil
Ataman, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Trabzon'a provokasyon için geldi
Ataman, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Trabzon'a provokasyon için geldi
Abdulkadir Selvi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan - Esed görüşmesi nasıl olacak? Detaylar ortaya çıktı
Abdulkadir Selvi yazdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan - Esed görüşmesi nasıl olacak? Detaylar ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi maç programı
ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
ORC vatandaşlara sordu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte son seçim anketinden çarpıcı sonuçlar...
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek!
Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış etkisini gösterecek!
Döviz kurları yükselişe geçti! İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
Döviz kurları yükselişe geçti! İşte 26 Kasım 2022 Cumartesi serbest piyasa güncel döviz kuru fiyatları
İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İYİ Parti'den istifa eden belediye başkanı AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan "Yunanistan’a devredilen 23 ada ile ilgili müthiş açıklama
Doç. Dr. Cihat Yaycı'dan "Yunanistan’a devredilen 23 ada ile ilgili müthiş açıklama
Yorumlananlar
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
A Spor sunucusu Melike Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi,? Biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Alp Pehlivan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Hangi takımları çalıştırdı? Hangi takımı tutuyor? biyografisi
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Son dakika | Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı! Vali acı haberi verdi: Ölüler ve yaralılar var
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!
Terör örgütünü savunmaya kalktılar! 12 ilin barosunda tepki çeken basın açıklaması!