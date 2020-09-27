Azerbaycan'dan sevindiren haber!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fuzuli ve Cebrayıl bölgelerinde 6 köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Ermenistan güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı. Çatışmalarla ilgili ilgili son bilgileri Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov açıkladı.

Hacıyev, "Silahlı kuvvetlerimizin başarısı bizi sevindiriyor. İşgal altındaki bazı yerler kurtarıldı" dedi.

Azerbaycan Ordusu cephe hattında 3 ayrı istikamette operasyon başlattı. Tarat-Ağdam, Fuzulı-Cebrayil ve Murovdağı bölgelerinde Ermenistan'ın işgali alında olan stratejik tepelerin alınması için harekat devam ediyor.

Operayona ilişkin detayları Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Anar Eyvazov verdi. Buna göre, Fuzuli ilinin Karahanbeyli, Gervend, Kenthoradiz ve Yukarı Abdurrahmanlı köyleri işgalden kurtarıldı.

Cebrayil ilindeki Büyükmercanlı ve Nüzgar köyleri kurtarıldı.

Azerbaycan Seferberlik Birimi'den gelen açıklamada,"Bugün seferberliğe gerek yok. Ordumuz toprak bütünlüğünü koruyor" denildi.

Öte yandan 10 Ermenistan askerinin öldüğü açıklandı.