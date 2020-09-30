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Azerbaycan'dan son dakika: Bilanço açıklandı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ile devam eden çatışmanın dördüncü gününde bilanço açıklandı.

Azerbaycan'dan son dakika: Bilanço açıklandı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 27 Eylül'den itibaren devam eden Ermenistan sınırındaki çatışmaya ilişkin bilançoyu açıkladı. Açıklamada, Azerbaycan'ın Ermenistan kuvvetlerine ait, 130 tank ve diğer zırhlı araç, 25 hava savunma sisteminin imha edildiğini ve 2 bin 300 Ermeni askerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Azerbaycan - Ermenistan hattında sıcak çatışmaların 4'üncü gününe girilirken, Azerbaycan'dan Ermenistan ile yaşanan çatışmaya ilişkin yeni açıklama geldi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı 4 günlük bilançoyu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Azerbaycan ordusu çatışmaların başından bu yana 2 bin 300 Ermeni askerinin etksizi hale getirmiştir" ifadelerine yer verildi .

Bakanlık bugüne kadar Azerbaycan ordusunun, Ermeni güçlerine ait yaklaşık 130 tank ve zırhlı araç, 200'den fazla top, roketatar, havan mermisi, 25 hava savunma sistemi, 6 kontrol ve komuta gözlem noktası, 5 mühimmat deposu, 50 tanksavar aracı ve 55 askeri aracın imha edildiğini duyurdu.

Berna Akkaya
Editör


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