Sevcan Yaşar kimdir? Kaç yaşında? Sermiyan Midyat Sevcan Yaşar ayrıldı mı? Sevcan Yaşar bipolar mı?Kışın gelmesiyle lastikçilerinde mesaisi başladıDiyarbakır'da operasyon: 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı20 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakikaPolisten kaçarken aracıyla yaşlı çiftin duvarını yıktılarSinan Akçıl, Burcu Kıratlı aşkı bitti! İşte Sinan Akçıl'ın Burcu Kıratlı'ya yazdığı ayrılık şarkısı!21 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakikaEn güzel cuma mesajları 2020 resimli, kısa, dualı, hadisli| Günaydın cuma mesajları 202020 Kasım ŞOK Kataloğu 2020 | ŞOK Evin İhtiyaçlarıElektrik kesintisi 22 Kasım Pazar 2020 AYEDAŞ
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Azerbaycan'dan tarihi adım! 27 yıldır işgal altında olan Ağdam'a girildi

Azerbaycan'dan tarihi adım! 27 yıldır işgal altında olan Ağdam'a girildi

Ermenistan'ı bozguna uğratan Azerbaycan ordusunun 27 yıldır Ermenistan işgali altında bulunan Ağdam şehrine girdiği duyuruldu.

Azerbaycan'dan tarihi adım! 27 yıldır işgal altında olan Ağdam'a girildi

Ermenistan ile 44 gün süren çatışmalardan zaferle ayrılan Azerbaycan ordusu, imzalanan ateşkes anlaşması gereği işgal altında tutulan Ağdam şehrine giriş yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiği duyuruldu.

ERMENİSTAN TARAFINDAN İŞGAL EDİLMİŞTİ

Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştı. 

İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Ağdam kent merkezi ve köylerinin çoğu harabe ve ıssız durumda kalmıştı. 

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul ederek işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. Daha sonra Ermeniler anlaşma gereği verilen yerlerden çıkması için 10 gün ek süre verilmişti. Ayrıca Ermeniler boşalttıkları alanlara zarar vererek bölgeden ayrılmıştı.

Ermenistan Genel Kurmay Başkanından küstah Türkiye açıklaması! Yine saçmaladılar

Ermenistan Genel Kurmay Başkanından küstah Türkiye açıklaması! Yine saçmaladılar

Ermenistan Genel Kurmay Başkanından küstah Türkiye açıklaması! Yine saçmaladılar

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT