Azerbaycan'dan tarihi adım! 27 yıldır işgal altında olan Ağdam'a girildi

Ermenistan ile 44 gün süren çatışmalardan zaferle ayrılan Azerbaycan ordusu, imzalanan ateşkes anlaşması gereği işgal altında tutulan Ağdam şehrine giriş yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiği duyuruldu.

ERMENİSTAN TARAFINDAN İŞGAL EDİLMİŞTİ

Ağdam ilinin yaklaşık yüzde 77'lik kısmı 1993'te Ermenistan ordusu tarafından işgal edilmişti. İşgal nedeniyle yaklaşık 200 bin Azerbaycanlı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalmıştı.

İşgal döneminde Ermenilerce yağmalanan ve yıkılan Ağdam kent merkezi ve köylerinin çoğu harabe ve ıssız durumda kalmıştı.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı operasyonda 5 kent merkezi 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan yenilgiyi kabul ederek işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden anlaşmaya imza atmıştı. Daha sonra Ermeniler anlaşma gereği verilen yerlerden çıkması için 10 gün ek süre verilmişti. Ayrıca Ermeniler boşalttıkları alanlara zarar vererek bölgeden ayrılmıştı.