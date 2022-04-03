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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de korkunç olay! Gece kulübünde patlama gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var!

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki bir eğlence mekanında meydana gelen patlamada ölen ve yaralananların olduğu bildirildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini açıkladı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de korkunç olay! Gece kulübünde patlama gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var!

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 03.00 civarında Bakü'nün merkezindeki Terlan Aliyarbeyov Sokağı'nda bulunan gece kulüplerinden birinde patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi.

Açıklamada, olay yerine itfaiye ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiği ve yangının kısa sürede söndürüldüğü, Bakan Yardımcısı Etibar Mirzeyev'in de olay yerine giderek incelemelerde bulunduğu ifade edildi.

Patlamada ölü ve yaralıların olduğu, onlarca yaralının hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de korkunç olay! Gece kulübünde patlama gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var!

Azerbaycan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ehsan Zahidov, ilk belirlemelere göre patlamanın doğal gaz sızıntısı sonucu meydana geldiğini açıkladı. Zahidov, ölü ve yaralı sayısının netleştirilmeye çalışıldığını bildirdi.

Bu arada, patlama dolayısıyla eğlence mekanının bulunduğu binadaki diğer daireler ile yakınındaki araçlar da zarar gördü.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de korkunç olay! Gece kulübünde patlama gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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