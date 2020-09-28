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Azerbaycan'ın hamleleri Ermenileri korkuttu! Askerlere verilen emir şoke etti

Azerbaycan sınırına yaptığı saldırıyla ateşkesi ihlal eden Ermenistan, kardeş ülkeden gördüğü direniş karşısında paniğe kapılarak ordusuna, 'Mevziden kaçanı vurun!' emri verdi.

Azerbaycan'ın hamleleri Ermenileri korkuttu! Askerlere verilen emir şoke etti

Azerbaycan ordusu tarafından ağır yenilgiye uğrayan Ermenistan paniğe kapıldı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" diye konuştu.

Azerbaycan tarafından üst üste yenilgi gören Ermenistan'dan ardı ardına zayiat haberleri geliyor. Ermenistan'ın içinde bulunduğu duruma ilişkin Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Servisi Başkanı Albay Vagif Dargahli'den Ermeni ordusundaki kayıplara ilişkin yeni bir açıklama geldi.

"CEPHEDEN KAÇAN ASKERLERİNE KARŞI SİLAH KULLANACAK"

Vagif Dargahli "Ermenistan askeri komutanlığı, cepheden kaçan askerlerine karşı silah kullanma emri verdi" dedi. Azerbaycanlı komutan, Dargahli, Azerbaycan medyasına yaptığı açıklamada, "Alınan istihbarat bilgilerine göre, Ermenistan'ın askeri komutanlarının işgal edilen topraklar ile Ermenistan arasındaki yollarda komuta mevkileri kurduğunu" söyledi. Komutan Dargahli kurulan mevzilerin amacının kaçan Ermeni askerlerini önlemek olduğunu belirtti. Diğer yandan kurulan merkezlerde ölüm ve yaralama olaylarının gerçekleştiği kaydedildi.

Berna Akkaya
Editör


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