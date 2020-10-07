Azerbaycan'ın ilerleyişi Paşinyan'ı korkuttu: Karabağ konusunda tavizler vermeye hazırız

Ermenistan'ın Azerbaycanlı vatandaşların yaşadığı sivil yerleşim yerlerine havanla saldırısı sonrası Gence kentine füzelerle saldırmış 24 kişi ölmüş, 74 kişi yaralanmıştı. Bu durumun ardından Azerbaycan, Ermenistan tarafından işgal edilen Dağlık Karabağ bölgesini geri almak için harekat başlattı. Harekatta 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı. Azerbaycan'ın ilerleyişi karşısında çaresiz kalan Ermenistan'da Başbakan Paşinyan, Fransız haber ajansı Agence France-Presse'e konuştu. Paşinyan,"Karabağ konusunda Azerbaycan ile karşılıklı tavizler vermeye hazırız" dedi.

Paşinyan "Azerbaycan'ın kullandığı yüksek teknolojili silahlara karşı bir şansınız var mı" sorusuna, "Aynı kapasiteye sahip olmayabiliriz. Ancak bu teknolojileri öz savunmamız için de geliştirmeyi planlıyoruz" diye cevap vermişti.

ERMENİLERE AİT 250 TANK VE ZIRHLI ARAÇ İMHA EDİLDİ

Siyasi arenada bu gelişmeler yaşanırken Azerbaycan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracının imha edildiğini açıkladı.

Açıklamada, "Azerbaycan ordusu 27 Eylül-7 Ekim'de Ermenistan'ın 250 tank ve zırhlı aracını, 270 top ve füze sistemini, 60 hava savunma sistemini, 11 komuta yönetim ve gözlem mıntıkasını, 8 mühimmat deposunu, yaklaşık 150 askeri kamyon ve aracını, bir S-300 sistemini imha etti." ifadelerine yer verildi.

ERMENİSTAN, BAKÜ -TİFLİS - CEYHAN BORU HATTINA FÜZEYLE SALDIRDI

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun dün saat 21.00 sularında Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın Yevlah ilinden geçen kısmına füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırının Azerbaycan ordusunca önlendiği kaydedildi.

BTC Petrol Boru Hattı'nın Avrupa'nın enerji güvenliğinde önemli rol oynayan büyük stratejik proje olduğu vurgulanan açıklamada, Ermenistan ordusunun saldırısı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.

AZERBAYCAN KAÇ KÖYÜ ALDI?

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altında bulunan 22 köyü kurtardığını açıkladı. MSB'den yapılan açıklamada," Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı harekâtta bugüne kadar, Cebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı,Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köyleri olmak üzere toplam 22 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı." denildi.

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