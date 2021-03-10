Hapa isminin anlamı nedir, Hapa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afyonkarahisar Şuhut Nüfusu 2020 - 2021 | Şuhut İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Bhutan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Bhutan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Cumhurbaşkanı Erdoğan 3. reaktörün temel atma töreninde konuşuyor (CANLI)Benin'in Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Benin'in Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Afyonkarahisar Sultandağı Nüfusu 2020 - 2021 | Sultandağı İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?90'lı yıllarda Sibel Can ile ilişkisiyle oldukça konuşulan eski manken Karahan Çantay hayatını kaybettiBelize'nin Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Belize'nin Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Belçika'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Belçika'nın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?Bahçeli'den Akşener'e sert tepki: Bir kadının bu denli ayıplı bir dil kullanması rezilliktir!
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Azerbaycan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Azerbaycan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Azerbaycan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Azerbaycan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Azerbaycan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Azerbaycan'ın Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Azerbaycan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Azerbaycan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Azerbaycan, ya da resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülkedir.

Azerbaycan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Azerbaycan10116292 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 89. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0013 olduğu görülmektedir.

Azerbaycan'ın Müslüman Nüfus sayısı 8,765,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 99.2 olarak rakamlara yansımıştır.

Azerbaycan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Azerbaycan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Azerbaycan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Azerbaycan'ın yüz ölçümü 85950 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Azerbaycan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 3971  km²    Karasal Alan : 82629 km²

Azerbaycan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Azerbaycan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Azerbaycan'ın Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT