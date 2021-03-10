Azerbaycan'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Azerbaycan'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Azerbaycan, ya da resmî adıyla Azerbaycan Cumhuriyeti, Batı Asya ile Doğu Avrupa'nın kesişim noktası olan Kafkasya'da yer alan bir ülkedir.

Azerbaycan'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Azerbaycan10116292 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 89. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0013 olduğu görülmektedir.

Azerbaycan'ın Müslüman Nüfus sayısı 8,765,000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 99.2 olarak rakamlara yansımıştır.

Azerbaycan'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Azerbaycan'ın yüz ölçümü 85950 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Azerbaycan'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 3971 km² Karasal Alan : 82629 km²

Azerbaycan'ın Haritadaki Yeri / Konumu