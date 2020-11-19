Azerbaycanlı asker, Dağlık Karabağ kurtuluşunu kilisede ezan okuyarak kutladı!
44 gün süren çatışmaların ardından Ermenistan'ın hükmünden kurtulan Dağlık Karabağ için bir Azerbaycanlı askerin işgalden kurtulan bölgedeki bir kilisede ezan okuma görüntüleri sosyal medyada çokça izlendi. Binlerce beğeni alan bu anlar kameralara anbean böyle yansıdı.
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19 Kasım 2020 Perşembe 13:49
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