Azerbaycanlı isimden Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Orta Koridor" projesi gerçeği yansıtmıyor

Antalya Ak Parti İl Başkanı Ali Çetin'i ziyaret eden Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekilleri, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Azerbaycan Parlamentosu Komisyon Başkanı Tahir Rzayev ve Türk Devletleri Teşkilatı eski Genel Sekreteri Ramil Hasan, Kılıçdaroğlu'nun "Orta Koridor" projesine tepki gösterdi.

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Azerbaycanlı isimden Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Orta Koridor" projesi gerçeği yansıtmıyor

Antalya Ak Parti İl Başkanı Ali Çetin'i ziyaret eden Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekilleri, basın mensupları ile bir araya geldi.

Tahir Rzayev şu açıklamaları yaptı:

TÜRK HALKI DEMOKRASİ DERSİ VERDİ

"Türkiye ve Azerbaycan her zaman birbirinin yanında oldu. Çok mukaddes bir seçim geliyor. Böyle bir durumda birliğimizi göstermek istedik. Bugün cumhurbaşkanlarımız dost ve kardeştir. Halkımız kardeştir. 14 Mayıs'ta bütün Azerbaycan halkı buradaydı. Biz gurur duyduk, Türk halkı dünyaya bir demokrasi dersi verdi. Dünya Türkiye'ye çok şöhretle bakıyor, Türkiye son 20 yılında muhteşem bir yol gitti. Hak ve adaletin yanında oldu. Dünyada savaşlar insanları çok gerginleştirdi. Biz siz kardeşlerimizin yanında yer alıyoruz. Böyle bir günde sizinle olmak, size destek vermek bizim en önemli borcumuzdur. Biz Karabağ savaşında sizin verdiğiniz desteği kalbimizle gördük. Karabağ'da sizin verdiğiniz destek çok önemliydi. Türk halkı bu imtihandan alnı açık çıkacak. 28 Mayıs'ta siz yeni bir imtihan verecek ve alnınızın akı ile çıkacaksınız"

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KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ GÖSTERDİ

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı "Orta Koridor" projesi hakkındaki soruya da cevap veren Tahir Rzayev, "Azerbaycan'ın milli hedeflerine zıt bir çıkıştı. Biz bunu izledik ki Azerbaycan halkı bunu yaramaz bir proje olarak nitelendirdi. Eğer bunu söylüyorsa o Türk birliğine ve Türkiye-Azerbaycan birliğine karşıdır" şeklinde konuştu.

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BUGÜN SÖYLEDİĞİNİ YARIN İNKAR EDİYOR

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanımaya hazırız" sözlerini de değerlendiren Rzayev, "Ermenistan Cumhurbaşkanı mükemmel bir siyasetçi değildir. Bugün söylüyor yarın inkar ediyor, yanlış hareket ediyor. Paşinyan'ı dikta eden devletler var. Paşinyan ancak onların fikirlerini esas alır. Biz onun söylediklerine inanmıyoruz. Azerbaycan'ın öz siyaseti ve Türkiye'nin tuttuğu bir yol var, biz bu yoldan gidiyoruz."

Azerbaycan Milletvekili, Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Genel Koordinatörü, Türk Devletleri Teşkilatı eski Genel Sekreteri Ramil Hasan ise konuşmasında şu sözlere yer verdi:

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O HARİTA GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı "Orta Koridor" projesi hakkındaki soruya da cevap veren Hasan, "Bana göre ekibi Kılıçdaroğlu'na yanlış bilgi verdiğini düşünüyorum. Zaten onun açıkladığı haritada bahsi geçen İpek Yolu Projesi şu an mevcuttur. Böyle saçma bir harita nasıl ortaya çıktı Azerbaycan tarafından baktığımız zaman anlam veremiyoruz. Bizim için ortak çıkarlarımız önemlidir, bölgeye istikrar getirmek istiyorsak kenetlenerek beraber hareket edeceğiz.

O harita gerçekleri yansıtmıyor. Bugün eğer Paşinyan Karabağ'ı kabul etmeye hazır ise bunu Türkiye ve Azerbaycan güç birlikteliğinin sonucunda alabilmiştir. Biz dış politikada irademizi ortaya koymasaydık bugün Karabağ'ı işgalden kurtaramazdık. Ermenistan Başkanı'nın vermiş olduğu açıklamalarındaki tezatlar kendisinin batı Rusya arasındaki sıkışık kalmasından kaynaklanmaktadır. Eğer bölgeye barış ve huzur gelmesini istiyorsak bu yine Azerbaycan ve Türkiye arasında iş birliği sayesinde olacaktır" ifadelerine yer verdi.

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