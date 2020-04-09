Azerbaycanlı sanatçılardan ’Evde kal’ çağrısı

Azerbaycanlı sanatçıların yer aldığı müzik klibinde halka "Evde kal" çağrısı yapıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına korona virüs salgınına karşı ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın korona virüs salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla Azerbaycan Televizyonu tarafından "Evde kal" projesini başlattı. Proje kapsamında Namiq Qaraçukurlu, Mehman Ahmedli, Ağamirze ve Vasif gibi Azerbaycan'ın önde gelen sanatçılar hazırlanan klipte yer aldığı. Kısa zamanda büyük beğeni toplayan klipte korona virüs salgını nedeni ile evde kalmanın önemine dikkat çekiliyor.

Azerbaycan'da toplam korona virüs vakası 926'ya, hayatını kaybedenler ise 9'a ulaştı.

Kaynak: İHA