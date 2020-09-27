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Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan skandal Türkiye çağrısı!

Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, yaptığı açıklama ile Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine müdahil olmasının önlenmesi için uluslararası toplumu her türlü kozu kullanmaya davet etti.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan skandal Türkiye çağrısı!

Ermenistan sabah saatlerinde Azerbaycan'a saldırdı. Azerbaycan da Ermenistan'a misliyle karşılık verdi. Azerbaycan'ın, sivilleri hedef alan hain saldırılara karşılık vermesinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, açıklamalarda bulundu.

Küstah ifadeler kullanan Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan Türkiye'nin Dağlık Karabağ gerginliğine müdahil olmasının engellenmesini istedi.

"AKSİ HALDE DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Dağlık Karabağ'daki gerilimin tırmanması nedeniyle vatandaşlarına hitap eden Paşinyan, "Uluslararası kuruluşlar, Türkiye'yi çatışmalara olası müdahalelerde bulunmaktan caydırmak için tüm kozlarını kullanmalı. Aksi halde bu durum, bölgedeki durumu tamamen kötüleştirecek" dedi.

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Editör Ekibi


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