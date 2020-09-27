Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan skandal Türkiye çağrısı!

Ermenistan sabah saatlerinde Azerbaycan'a saldırdı. Azerbaycan da Ermenistan'a misliyle karşılık verdi. Azerbaycan'ın, sivilleri hedef alan hain saldırılara karşılık vermesinin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, açıklamalarda bulundu.

Küstah ifadeler kullanan Nikol Paşinyan yaptığı açıklamada, uluslararası toplumdan Türkiye'nin Dağlık Karabağ gerginliğine müdahil olmasının engellenmesini istedi.

"AKSİ HALDE DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Dağlık Karabağ'daki gerilimin tırmanması nedeniyle vatandaşlarına hitap eden Paşinyan, "Uluslararası kuruluşlar, Türkiye'yi çatışmalara olası müdahalelerde bulunmaktan caydırmak için tüm kozlarını kullanmalı. Aksi halde bu durum, bölgedeki durumu tamamen kötüleştirecek" dedi.