Azerbaycanlı spikerin Bill Gates yorumu: Adam koyabilse avradına çip koyar

Microsoft’un kurucusu ABD'li milyarder Bill Gates ve eşi Melinda Gates'in boşanma kararı aldıklarını duyurması tüm dünyada şok etkisi yarattı. Öte yandan, haberi sunan Azerbaycanlı bir spşker, Gates'in aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştireceği iddialarını da ele alarak yaptığı göndermeyle sosyal medyada gündem oldu.

BOŞANMA HABERİ DÜNYADA ŞOK ETKİSİ YARATTI

Forbes tarafından açıklanan dünyanın en zenginleri listesinde dördüncü sırada yer alan, Microsoft'un sahibi ABDli milyarder Bill Gates'in eşi Melinda Gates ile aldığı boşanma kararı, magazin gündemine bomba gibi düştü. Sık sık yaptığı 'başarılı evliliğin sırları' açıklamalarıyla gündeme gelen Gates'in 27 yıllık evliliğinin sona ereceğini duyurması, Azerbaycan gündeminde de ilk sıralarda yerini aldı.

"KOYABİLSE AVRADA ÇİP KOYAR"

Boşanma haberini sunan Azerbaycanlı bir spiker, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşıların kullanılarak Bill Gates'in insanları takip edeceği mikroçipleri vücuda yerleştireceği iddialarına da değinince, genç kadının sözleri sosyal medyada viral oldu.

Spikerin "Deyirler ki Bill Gates insanlara çip yerleştirip idare edecek. Adam avradıyla yola gedebilmir koyabilse avrada çip koyar" değerlendirmesi izleyenleri gülümsetirken o anlara ait video, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.