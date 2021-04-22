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Azeri kızı Günel'den skandal Reza Zarrab açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düşün Ebru Gündeş- Reza Zarrab boşanma haberinin ardından gözler bir dönem Zarrab ile aşk yaşayan Azeri kızı Günel çevrilmişti. Günel sessizliğini bozarak açıklama yaptı.

Azeri kızı Günel'den skandal Reza Zarrab açıklaması!

Azeri şarkıcı Günel ve iş insanı Reza Zarrab ile yaklaşık 8 yıl süren bir ilişki yaşamıştı. Ancak Zarrab evlilik yolunda ilerlediği Günel’le olan ilişkisini beklenmedik bir şekilde sonlandırarak o dönem Ebru Gündeş’le aşk yaşamaya başlamıştı.

"BEN ACILARDAN GÜÇLENMİŞ BİRİYİM"

Geçtiğimiz günlerde magazin gündemine düşen Gündeş ile Zarrab'ın boşanma haberinin ardından Azeri kızı Günel'den gelecek açıklama merak konusu olmuştu. 

Günel, sosyal medya hesabına gelen çok sayıda yorum sonrası ilgi çeken bir paylaşımda bulundu. Günel, ”Beni yargılamadan önce kendi hayatınızı değerlendirin... Benim sabrımı ölçmeyin! Yenemezsiniz ya da yıpratamazsınız! Ben acılardan, haksızlıklardan güçlenmiş biriyim..." ifadelerini kullandı. Günel'in bu sözleri Gündeş ve Zarrab'a gönderme olarak yorumlandı.

Azeri kızı Günel'den skandal Reza Zarrab açıklaması!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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