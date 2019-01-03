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  3. Azeri sevgilisini 55 bıçak darbesiyle öldürdü (2)

Azeri sevgilisini 55 bıçak darbesiyle öldürdü (2)

Burdur'da tartıştığı sevgilisi Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova'yı 55 yerinden bıçaklayarak öldüren Halil Acar, Tefenni İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki...

Azeri sevgilisini 55 bıçak darbesiyle öldürdü (2)

TUTUKLANDI

Burdur'da tartıştığı sevgilisi Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova'yı 55 yerinden bıçaklayarak öldüren Halil Acar, Tefenni İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Halil Acar, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

DHA

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