Azez’de patlama: 6 yaralı

Suriye'nin Azez kentinin Kefr Kelbin bölgesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 6 kişi yaralandı.

Özgür Sruiye Ordusu'nun (ÖSO) kontrolündeki Azez kentinin Kefr Kelbin bölgesinde Halid bin Velid Camii'nin yakınında bomba yüklü bir araç patladı. Bölge hastanesi, patlamada 6 kişinin yaralandığını, yaralılardan 2'sinin durumunun ciddi olduğunu duyurdu. Görgü tanıkları, patlamanın ÖSO'ya ait araçlar kavşaktan geçerken yaşandığını söyleyerek, saldırının planlı olduğunu iddia etti.

Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ağır yaralıların Türkiye'ye sevk edileceğini duyurdu.

Kaynak: İHA