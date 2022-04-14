Azil ne demek, TDK'ya göre Azil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Azil ne demek? Azil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi azil kelimesi. Peki azil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre azil nedir, azil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AZİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Azil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Azil kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre azil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Görevden alma



AZİL KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- azledilmek, azletmek, azlolunmak

