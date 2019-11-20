‘Azil’in kilit ismi Gordon Sondland bir bir anlattı: Baskı talimatını Trump verdi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nda kamuya açık oturumda ifade verdi.

Gordon Sondland, Ukrayna ile ilgili talimatın ABD Başkanı Trump’ın kendisinden geldiğini belirtti.

Sondland ifadesinde, Trump’ın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den, rakibi Joe Biden’ı soruşturmasını istediği telefon görüşmesinden bir gün sonra, Trump ile görüştüğünü söyledi.

"DONALD TRUMP, VOLODİMİR ZELENSKİ'DEN JOE BIDEN'I SORUŞTURMASINI İSTEDİ"

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’den, seçim kampanyası doğrultusunda rakibi Joe Biden’ı soruşturmasını istedi. Bu soruşturmayı da ABD’nin Ukrayna’ya yapmayı planladığı 400 milyon dolarlık askeri yardıma bağladığı iddia edildi.

SONDLAND'İN İFADESİNDE TUTARSIZLIKLAR OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Sondland’in azil soruşturmasıyla iş birliği yaptığı ancak geçen ay verdiği ifadenin tutarlı olmadığı iddia edildi. Sondland’in, ilk ifadesinde Ukraynalı bir yetkiliye, Joe Biden ve oğluyla ilgili soruşturma başlatılmazsa askeri yardımın yapılamayabileceğini söylediği belirtildi. Ancak ABD medyası Sondland'ın, daha sonra bu ifadeyi değiştirdiğini duyurdu.

Sondland, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve yönetimdeki diğer üyelerin, Trump’ın Ukrayna’ya ‘Biden soruşturması’ hakkında baskı yaptığına ilişkin bilgilendirildiğini söyledi.