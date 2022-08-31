Azim ve başarı hikayesi! Yüzde 50 engeli bulunan genç, spor ile hayata tutundu, bambaşka biri oldu!

Tuzla'da yaşayan ve yüzde 50 Hafif Mental Retardasyon engeli bulunan 23 yaşındaki Burhan Güldür, hayatının büyük bir kısmının değişeceği bir başarıya imza attı. Tuzla Gönül Elleri Çarşısı’nın iyilik atölyelerinde kendisi gibi özel çocukların bulunduğu etkinliklere katılım gösteren Burhan, ilgilendiği çeşitli spor dalları sonrası hayatının olumlu bir şekilde değiştirdi.

Spor yapmayı çok sevdiğini ve bunun için de çok sıkı çalıştığını söyleyen Burhan Güldür "Gönül Elleri Çarşısı’nı da çok seviyorum. Şadi Yazıcı, Fatma Yazıcı, arkadaşlarım ve annelerimiz ile birlikte Gönül Elleri Çarşısı’na sık sık gidiyoruz. Şadi Başkan ve Fatma Yazıcı’yı çok seviyorum.’’ ifadelerini kullandı.

OĞLU SPOR İLE BAMBAŞKA BİRİSİ OLDU

Burhan’ın durumu hakkında konuşan annesi İlknur Güldür, "Burhan’ın her antrenmanına muhakkak geliyorum. Başından sonuna kadar izliyorum ve gurur duyuyorum. Antrenör Özlem Hanım, Burhan için çok büyük dönüm noktası. Burhan sporu yapıyor, ben de onu izlediğim zaman farklı duygular içerisinde oluyorum. Yapabiliyor, başarıyor. Gönül Elleri Çarşısı ile tanışmamızdan sonra hayatımız çok değişti. Gönül Elleri Çarşısı’nda dersler oluyor, etkinlikler oluyor ve sosyalleşiyor. Spor yapmak Burhan’a güven getirdi. Bir şey başarmanın gururunu yaşıyor. İçine kapanan Burhan gitti, bir şey olduğu zaman cevap veren bir Burhan geldi. Spor olsun, Gönül Elleri Çarşısı olsun bambaşka bir durum oldu” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENİNDEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Burhan’ın antrenörü olan Özlem Dinç, "Burhan’la yaklaşık 4 yıl önce tanıştık. Annesi geldi ve ‘Burhan özel bir çocuk birlikte boks yapabilir miyiz?’ dedi. Ben, ‘ Deneyelim’ dedim. Yaklaşık 4 yıldır birlikteyiz. Antrenmanlarda Burhan çok özverili. Sporu ve boksu çok seviyor. Burhan’a bir defa söylüyorum hemen yapıyor” dedi. Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı Özel Çocuklar Komisyonu Sorumlusu Filiz Saltan,” Özel çocuklarımızla 12 yıldır gönüllü olarak çalışıyoruz. 9 annemiz ve hepsi özel çocuk annesidir. Özel çocuklarımız Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte olmaktan, futbol oynamaktan, resim çizmekten, bir şeyler üretmekten çok zevk alırlar” dedi.