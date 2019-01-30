Azime Çiftçi’den sevgi evlerinde kalan çocuklara karne hediyesi

ÇORUM (İHA) – Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi, sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Öğretmenevi'nde foklar gösterileri ile başlayan program koruma ve bakım altında olan çocukların müzik dinletisiyle devam etti. Palyaço gösterilerinin de yer aldığı etkinlikte karne sevinci de yaşayan çocuklar gönüllerince eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadılar. 2018-2019 öğretim yılı birinci dönem sonu itibariyle takdir ve teşekkür belgesi alan çocuklarında ödüllendirildiği program sonunda Azime Çiftçi ve protokol eşleri öğrencilerle birlikte pasta kesti.

Programa AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Celan'ın eşi Ebru Ceylan, Belediye Başkanı Zeki Gül'ün eşi Halime Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca'nın eşi Sema Ağca, Vali Yardımcısı Recep Yüksel'in eşi Derya Yüksel, Mecitözü Kaymakamı İlyas Öztürk'ün eşi Esra Öztürk, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'nun eşi Fatma Kolcu, TSO Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal'ın eşi Didem Başaranhıncal katıldı.

Kaynak: İHA