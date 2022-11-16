Azime Telli kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, evli mi?

Mersin Üniversitesi öğretim üyesi ve gazeteci, yazar Azime Telli son dönemlerde TV programlarında siyasi analizlerde bulunarak dikkatleri üzerine çekerek izleyiciler merakla Azime Telli kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, evli mi? diye araştırmaya başladı. İşte Azime Telli'nin hayat biyografisi.

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Azime Telli kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, evli mi?

son zamanlarda TV Programlarının gözde isimlerinden biri olan Azime telli özellikle dünya ülkeleri siyasi ilişkileri alanında yaptığı analiz ve yorumlarla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Peki Azime Telli kimdir, kaç yaşındadır, mesleği nedir, evli mi? Azime Telli'nin hayat biyografisi.

AZİME TELLİ KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR MESLEĞİ NEDİR?

Mersin Üniversitesi öğretim üyesi olan Azime Telli, 07 Aralık 1997 doğumludur. Azime Telli, Diğer Kategoriler, Edebiyat, İnsan ve Toplum kategorilerinde eserler yazmış aynı zamanda Dijital devlet uzmanı, enerji diplomasisi, enerji politikası, enerji güvenliği, öğretim görevlisi, gazeteci-yazardır.

Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Büyük Türk Twitleri, Mutluluk Tabletleri olarak sayılabilir.

Azime Telli kitapları; Alfa Yayınları aracılığıyla kitapseverlerle buluşmuştur.
Azime Telli tarafından yazılan son kitap "Mutluluk Tabletleri", Alfa Yayınları tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.

öğretim görevlisi olarak akademik faaliyetlerini sürdüren, hızına, enerjisine yetişilmeyen, dostluğu, sohbeti şahane olan değerli bir akademisyen ve yazardır.
edit: evrimleşen tanım; ülkemizin yeni enerji uzmanı

Gazeteci ve öğretim görevlisi Azime Telli, Twitter’da kurulan en güzel cümleleri Büyük Türk Twitleri adı altında kitap haline getirdi. Hem düşündüren hem güldüren ’hayati twitler’in derlendiği kitabın girişinde son dönemlerin fenomen sitesi olan Twitter hakkında kapsamlı bir değerlendirme de bulunuyor.

Azime Telli 19 Ağustos 2017 tarihin de Vedat Serpin ile evlenerek Dünya evine girmiştir.

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