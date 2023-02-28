Azimzhon Akhmedov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Azimzhon Akhmedov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Azimzhon Akhmedov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Azimzhon Akhmedov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Azimzhon Akhmedov 4 Ocak 1992 tarihinde Namangan şehrinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Азимжон Олимжон оглы Аҳмедов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Azimzhon Akhmedov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KT agency yapmaktadır. Azimzhon Akhmedov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Azimzhon Akhmedov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Azimzhon Akhmedov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Azimzhon Akhmedov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Azimzhon Akhmedov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Azimzhon Akhmedov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Navbahor

1 Ocak 2016 yılında Pakhtakor

9 Şubat 2019 yılında Navbahor

1 Ocak 2023 yılında FK Turon

Azimzhon Akhmedov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Azimzhon Akhmedov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Azimzhon Akhmedov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 21 numaralı formasıyla 27 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 2 gol atmıştır.

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