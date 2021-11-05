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Aziz 1. bölüm full, tek parça izle | Aziz ilk bölüm izle

Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'in başrolü paylaşacağı Aziz dizisi ilk bölümüyle Show TV izleyicisinin karşısına geçiyor. O3 Medya imzalı oldukça iddialı olan Aziz dizisinin 1. bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Aziz 1. bölüm full, tek parça izle | Aziz ilk bölüm izle linklerine yer verdik...

Aziz 1. bölüm full, tek parça izle | Aziz ilk bölüm izle

1930'lu yıllarda geçeceği öğrenilen dizide Aziz bir Fransız askerinin ölümüne neden olacak. Bu olaydan sonra da baba ocağını terk edecek olan Aziz, büyük aşkı olan Dilruba'yı da terk etmek durumunda kalacak. Aziz, bu olayın unutulması sonrasında döneceği Antakya'da bambaşka bir hayatın kapılarını açacak. Dizinin ilk bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Aziz 1. bölüm full, tek parça izle | Aziz ilk bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

Aziz 1. bölüm full, tek parça izle | Aziz ilk bölüm izle

AZİZ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AZİZ İLK BÖLÜM İZLE

Etkileyici senaryosu, duygu ve heyecanı yüksek sahneleriyle büyük ilgi uyandıran Show TV'nin O3 Medya imzalı yeni dizisi Aziz’in yayınlanan tanıtımları 2 milyon izlemeyi geçerek büyük bir başarı sağladı.
Yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan’ın gerçekleştirdiği, sezonun merakla beklenen dizisi “Aziz”in tanıtımları büyük beğeni toplarken dijital medyada büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bölüm tanıtımları yayınlanır yayınlanmaz “Trendler” listesine girerken paylaşılan fotoğraflar da sosyal medyanın en çok konuşulanlarından oldu.

AZİZ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

AZİZ İLK BÖLÜM İZLE

Aziz 1. bölüm full, tek parça izle | Aziz ilk bölüm izle

{TITLE_STRIP}Aziz dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

{TITLE_STRIP}Aziz dizisi konusu nedir? Aziz oyuncu kadrosunda kimler var?

 

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