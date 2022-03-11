Aziz dizisi 11 Mart Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde sevdiği kadını bu amansız çıkmazdan kurtarmak isteyen Aziz, bir an bile düşünmeden kendi canını ortaya koyar. Ancak bu sefer Pierre, Aziz’in canından daha önemli bir hedefin peşindedir. İlgiyle izlenen dizinin 17.bölümünü izlemek isteyenler için Aziz 17. bölüm full, tek parça izle Show TV | Aziz son bölüm izle Youtube haberimizde...

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Aziz Efnan’ın dönmemek üzere gittiğini öğrenince onu bulmak üzere yola çıkar.

Bu sancılı yolculuk esnasında ise, Efnan’ın büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalarak ölümle sınandığını öğrenir.

Sevdiği kadını bu amansız çıkmazdan kurtarmak isteyen Aziz, bir an bile düşünmeden kendi canını ortaya koyar. Ancak bu sefer Pierre, Aziz’in canından daha önemli bir hedefin peşindedir. Bu olayda kimi çıkarlarını kimiyse sevdiğini kollamak üzere hareket ederken, Efnan’ın akıbeti tüm sırrını korumaya devam edecektir.

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