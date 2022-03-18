Aziz dizisi 18 Mart Cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu bölümde Aziz, Pierre’i bozguna uğratıp Efnan ile nikahlanınca, Efnan ve Aziz için düğün hazırlıkları başlar. Gün geçtikçe dengesi bozulan Adem, Dilruba’nın hayatını alt üst etmektedir. İlgiyle izlenen dizinin 18.bölümünü izlemek isteyenler için Aziz 18. bölüm full tek parça izle Show TV | Aziz son bölüm izle Youtube haberimizde...

Aziz, Pierre’i bozguna uğratıp Efnan ile nikahlanınca, Efnan ve Aziz için düğün hazırlıkları başlar. Gün geçtikçe dengesi bozulan Adem, Dilruba’nın hayatını alt üst etmektedir. Bu sırada, Aziz’in Dilruba’nın Adem’le kendisi için evlendiğini öğrenmesi, Dilruba’nın eski defterleri açmasına neden olur. Pierre ile arasını düzelttiğini zanneden Galip, Aziz’in Pierre’i alt etmesi üzerine iyice çıkmaza girer. Yenilgiyi kabullenemeyen Pierre’in bir sonraki hamlesi ise büyük bir felakete sebep olacaktır.

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