Yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği Aziz'in 2. bölümü Show TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Saflar ayrılırken Aziz’in kararı çekip gitmek mi olacak yoksa kalıp her şeyi yeniden kurmak mı? Dizinin heyecan dolu yeni bölümünü internetten izlemek isteyenler için haberimizde Aziz 2. bölüm full, tek parça izle | Aziz son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

AZİZ 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | AZİZ SON BÖLÜM İZLE

Aziz’in bir türlü ardını dönüp gidemediği Efnan’ı eve getirmesi tansiyonun yükselmesine sebep olur.

Kınalı Kaya’da Adem’le karşı karşıya gelen Dilruba ise beklenmedik bir hamle yapar. Aziz’in şehre gelişi dengeleri bozmuştur.

Bir yanda Aziz’e Antakya’da yürüyecek bir sokak bile bırakmak istemeyenler, bir yanda onu umutla bekleyenler… Saflar ayrılırken Aziz’in kararı çekip gitmek mi olacak yoksa kalıp her şeyi yeniden kurmak mı?

SHOW TV CANLI YAYIN AZİZ 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE |

AZİZ 2. BÖLÜM İZLE