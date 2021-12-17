Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın başrollerini paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi Aziz 7. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Maksude’nin eline geçen bir mektup, Aziz’i hayâl kırıklıklarıyla dolu bir gizemin peşine düşürecektir. Dizinin yeni bölümünü izlemek isteyenler için Aziz 7. bölüm full, tek parça izle Show TV| Aziz son bölüm izle Youtube haberimizde...

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Efnan, şehri terk ederken uğradığı bir saldırı sonucu kendisini Pierre’in yanında bulur. Bu sırada Pierre’in ise sürpriz bir konuğu vardır: Mısır Prensesi Fevziye. Prensesin gelişi, şehirdeki ticaret dengesini hareketlendirirken Efnan ve Aziz’in hikâyesine de derinden dokunur.

Adem, Dilruba’nın sevgisini sınamak için ona Aziz’le ilgili mühim bir sır verir. Dilruba bu sırla nasıl baş edeceğini düşünürken, Maksude’nin eline geçen bir mektup, Aziz’i hayâl kırıklıklarıyla dolu bir gizemin peşine düşürecektir…

AZİZ 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE SHOW TV

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