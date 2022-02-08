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Aziz Aksoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Çaykur Rizesporlu futbolcunun ve ailesinin sağlık durumu ne?

Aziz Aksoy kimdir? sorusu Esenler Erokspor'a kiralık olarak gönderilen futbolcunun silahlı saldırıya uğramasıyla araştırılıyor. Haberimizden Çaykur Rizesporlu futbolcunun ve ailesinin sağlık durumuna ve Aziz Aksoy Biyografisine ulaşabilirsiniz.

Aziz Aksoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Çaykur Rizesporlu futbolcunun ve ailesinin sağlık durumu ne?

Esenler Erokspor'a kiralık olarak gönderilen 21 yaşındaki Çaykur Rizespor futbolcusu Aziz Aksoy ve ailesine düzenlenen silahlı saldırının ardından yaralanan aile üyelerinin sağlık durumları merak edilirken Aziz Aksoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? soruları da araştırılıyor. İşte, konu hakkında tüm detaylar...

Aziz Aksoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Çaykur Rizesporlu futbolcunun ve ailesinin sağlık durumu ne?

AZİZ AKSOY KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

12 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelen Aziz Aksoy 21 yaşında ve Esenler Erokspor'da forma giyiyor. Defans - Sağ Bek mevkiinde oynayan oyuncu, Damlaspor Alt, E. Erokspor U19, Çaykur Rizespor, Erokspor U19 takımlarında yer aldı. Aksoy, 1,77 boyundadır.

Güncel piyasa değeri 50 Bin Euro olan oyuncunun 2 Eylül 2021'de sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor'dan kiralık gönderilen Aziz Aksoy'un sözleşmesi 30 Haz 2026'da sona erecek. 

Aziz Aksoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Çaykur Rizesporlu futbolcunun ve ailesinin sağlık durumu ne?

ÇAYKUR RİZESPORLU FUTBOLCUNUN VE AİLESİNİN SAĞLIK DURUMU NE?

Futbolcu Aziz Aksoy'un saldırı anında yara almadan kurtulduğu öğrenilirken ailesinden 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. Olayın kamera görüntülerine ulaşılırken ailenin sağlık durumu hakkında herhangi bir açıklama henüz yapılmadı.

Aziz Aksoy kimdir? Nereli, kaç yaşında? Çaykur Rizesporlu futbolcunun ve ailesinin sağlık durumu ne?​​​​​​​

Gül Erdoğan
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