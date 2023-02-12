Aziz Behich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aziz Behich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aziz Behich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aziz Behich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aziz Behich 16 Aralık 1990 tarihinde Melbourne şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen Avustralya,Türkiye uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Aziz Eraltay Behich şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aziz Behich Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avid Sports Group yapmaktadır. Aziz Behich, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundee United FC futbol takımında oynamaktadır. Dundee United FC takımına 27 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aziz Behich'nin Dundee United FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Aziz Behich Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/azizbehich/

Aziz Behich Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aziz Behich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aziz Behich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aziz Behich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Melbourne U21

1 Mayıs 2010 yılında Hume City FC

1 Temmuz 2010 yılında Melbourne Heart

1 Şubat 2013 yılında Bursaspor

24 Temmuz 2013 yılında Melbourne Heart

30 Haziran 2014 yılında Bursaspor

31 Ağu 2018 yılında PSV Eindhoven

1 Temmuz 2019 yılında Başakşehir

2 Ekim 2020 yılında Kayserispor

30 Haziran 2021 yılında Başakşehir

27 Ağu 2021 yılında Giresunspor

27 Temmuz 2022 yılında Dundee United

Aziz Behich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aziz Behich şuan Dundee United FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Aziz Behich Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Green Gully SC (2005–2007)

Avustralya takımında 16 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 57 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.