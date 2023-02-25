Aziz Benabdi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aziz Benabdi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aziz Benabdi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aziz Benabdi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aziz Benabdi 9 Ağustos 1993 tarihinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aziz Benabdi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MC Alger futbol takımında oynamaktadır. MC Alger takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Aziz Benabdi'nin MC Alger ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aziz Benabdi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aziz Benabdi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 375 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aziz Benabdi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aziz Benabdi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında USM Blida

1 Temmuz 2017 yılında RC Kouba

1 Temmuz 2019 yılında MO Béjaïa

5 Ekim 2020 yılında JS Kabylie

29 Ocak 2022 yılında Hassania

4 Ağustos 2022 yılında MC Alger

Aziz Benabdi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aziz Benabdi şuan MC Alger takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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