Aziz Bouhaddouz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aziz Bouhaddouz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aziz Bouhaddouz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aziz Bouhaddouz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aziz Bouhaddouz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aziz Bouhaddouz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aziz Bouhaddouz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aziz Bouhaddouz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aziz Bouhaddouz 30 Mart 1987 tarihinde Berkane şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fas,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da عزيز بوحدوز şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aziz Bouhaddouz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 100and10 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Aziz Bouhaddouz, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSV Duisburg futbol takımında oynamaktadır. MSV Duisburg takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Aziz Bouhaddouz'nin MSV Duisburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aziz Bouhaddouz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aziz_bouhaddouz/

http://www.facebook.com/azizbouhaddouz9/?fref=ts

Aziz Bouhaddouzboyu ve yaşı kaç

Aziz Bouhaddouz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aziz Bouhaddouz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Aziz Bouhaddouz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aziz Bouhaddouz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FSV Frankf. U19

1 Temmuz 2006 yılında FSV Frankf. II

1 Mart 2007 yılında FSV Frankfurt

1 Ocak 2009 yılında Aue

30 Haziran 2009 yılında FSV Frankfurt

1 Temmuz 2011 yılında Wehen Wiesbaden

1 Temmuz 2012 yılında Viktoria Köln

2 Eylül 2013 yılında Leverkusen II

1 Temmuz 2014 yılında Sandhausen

1 Temmuz 2016 yılında St. Pauli

22 Ağu 2018 yılında Al-Batin FC

31 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Sandhausen

1 Şubat 2021 yılında MSV Duisburg

Aziz Bouhaddouz kimdir

Aziz Bouhaddouz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aziz Bouhaddouz şuan MSV Duisburg takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Dietzenbach (1996-2003), SpVgg Neu Isenburg (2003-2004), FSV Frankfurt (2004-2006)

Aziz Bouhaddouz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fas takımında 20 numaralı formasıyla 31 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

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Aziz Bouhaddouz nereli

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