Show TV'nin başarılı yapımı Aziz yeni sezonda da ilgi gören yapımlar arasında yer alıyor. Aziz dizisini yakından takip edenler yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceğini merakla araştırıyor. Biz de haberimizde 'Aziz bu hafta var mı, yok mu? Aziz 7 Ocak 2022 Cuma neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?' sorularının yanıtına yer verdik...

AZİZ BU HAFTA VAR MI, YOK MU? AZİZ 7 OCAK 2022 CUMA NEDEN YOK?

Son olarak 8. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Aziz dizisinin yeni bölümünün bu hafta olup olmayacağı merakla araştırılıyor. Recai Karagöz'ün yönettiği, aksiyon ve dram türündeki Aziz dizisi bu hafta yılbaşında verilen çekim arası nedeniyle ekrana gelmeyecek.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Aziz yeni bölümüyle 14 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Show TV'de izleyici karşısına geçecek.

AZİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aziz'in 8. Bölümünde; Aziz'in hür yaşamak için başlattığı cesur mücadele, şehirde büyük bir uyanışa vesile olur. Efnan'ı o evden alıp götürmek isteyen Aziz, Pierre'in kapısına dayanmıştır. Bu hamle Pierre ile aralarındaki gerilimi amansız bir çıkmaza soktu. Dilruba öğrendiği sırrın yükünü taşımakta zorlanırken Adem, vicdanı ve aşkı arasında bir çıkmazın içine girdi. Galip, Mustafa'yı Maksude'den uzak tutmak için onu evlatlarıyla sınadı. Ancak bu sınav sadece bu aşkın değil, Aziz ve Adem arasındaki kardeşlik bağının da sınanmasına neden oldu.

AZİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aziz'in hür yaşamak için başlattığı cesur mücadele, şehirde büyük bir uyanışa vesile olur. Efnan'ı o evden alıp götürmek isteyen Aziz, Pierre'in kapısına dayanmıştır. Bu hamle Pierre ile aralarındaki gerilimi amansız bir çıkmaza sokacaktır. Dilruba öğrendiği sırrın yükünü taşımakta zorlanırken Adem, vicdanı ve aşkı arasında bir çıkmazın içine girer. Galip Mustafa'yı Maksude'den uzak tutmak için onu evlatlarıyla sınar. Ancak bu sınav sadece bu aşkın değil, Aziz ve Adem arasındaki kardeşlik bağının da sınanmasına neden olacaktır…

Aziz'in öğrendiği büyük sırdan sonra Galip Payidar'la yüzleştiği tanıtımda Fransız askerlerinin Zülfikar Halı Atölyesi'nde çıkardığı gerilim dikkat çekiyor. Fransızlar, atölyede asılı olan Atatürk resmini kaldırmak isterken Aziz buna karşı çıkıyor. Halk, şehrin sokaklarında Atatürk resimleriyle alkış tutarken Pierre'in bu duruma karşı nasıl bir hamle yapacak merak konusu oluyor. Aziz'in Efnan'ın parmağına yüzük taktığı duygusal anlar ise büyük heyecan uyandırıyor.