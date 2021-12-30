Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın başrollerinde yer aldığı Aziz dizisinin yeni bölümünün 31 Aralık 2021 Cuma günü ekrana gelmemesinin nedeni izleyici tarafından merak ediliyor. Biz de haberimizde 'Aziz bugün neden yok 31 Aralık 2021 Cuma ? Aziz dizi bu hafta yok mu? Yeni bölüm ne zaman oynuyor?' sorularının yanıtına yer verdik...

AZİZ BUGÜN NEDEN YOK 31 ARALIK 2021 CUMA? AZİZ DİZİ BU HAFTA YOK MU?

Konusu Hatay’da Fransız-Türk döneminde geçen senaryosunu Eda Tezcan'ın yazdığı Aziz dizisinin bu hafta ekranda olmamasının nedeni merak edildi. Son olarak 8. bölümüyle ekrana gelen dizinin yılbaşı dolayısıyla ekrana gelmeyeceği öğrenildi.

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN OYNUYOR?

9. bölümü merakla beklenen dizinin yeni bölümü 7 Ocak 2022 Cuma günü Show TV izleyicisi karşısına çıkacak.

AZİZ KONUSU

Antakya’nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Pierre’in oğlu Teğmen Andre’yi öldürmesiyle Aziz’in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar’ın oğlu Adem ile nişanlanmıştır.