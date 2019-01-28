Adanalı eski gazetecilerden Aziz Dağtekin, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Dağtekin, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Lokali'nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi Başkanlığına takip olduğunu söyledi. 2018 yılında yaşanan ekonomik krizin 2019 yılında 93 milyar lira olarak halka yansıyacağını ifade eden Dağtekin, "Açıklanan 2018 Eylül ayı açlık sınırı 2 bin 214 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 237 lira. Tek çalışanın aylık harcamasıysa 2 bin 360 lira. Bu tablolarda gösteriyor ki emeklilerin yüzde 80'i açlık sınırının altında" dedi.

Ekonomideki olumsuz durumun faturasının emekliye çıkacağını ileri süren Dağtekin, aday olma yolunda emeklilerin çektiği sıkıntıları gördüğünü ve onlara destek olmak için bu kararı aldığını belirtti. Dağtekin, "Çıktığımız bu çetin ve zorlu yolda yılmadan emekliye yakışan hizmeti, hizmet ehli ekibimizle birlikte ayağınıza getireceğimize emin olun. Emeklinin her alanda kaybolan itibarını yeniden tesis etmek, büyük bir aile olduğumuzu kanıtlamak için kıymetli desteğinize ihtiyaç hasıl olmuştur" dedi.

Yapılacak seçimlerde destek isteyen Dağtekin, "Gelin bir olalım, iri olalım, diri olalım, emekliyi tefecilere, faizcilere ve rantçılara yedirmeyelim" diye konuştu.

Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi olağanüstü kongresi, 17 Şubat Pazar günü yapılacak.

Kaynak: İHA