Yeni sezonda Show TV'de yayınlanacak olan Aziz dizisi sete çıktı. O3 Medya imzalı oldukça iddialı olan Aziz dizisinin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Biz de bunun üzerine Aziz dizisi konusu nedir? Aziz oyuncu kadrosunda kimler var? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

AZİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

1930'lu yıllarda geçeceği öğrenilen dizide Aziz bir Fransız askerinin ölümüne neden olacak. Bu olaydan sonra da baba ocağını terk edecek olan Aziz, büyük aşkı olan Dilruba'yı da terk etmek durumunda kalacak. Aziz, bu olayın unutulması sonrasında döneceği Antakya'da bambaşka bir hayatın kapılarını açacak.

AZİZ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Zeynep Günay Tan'ın proje tasarımını yaptığı ve Eda Tezcan'ın da hikayesini yazdığı Aziz dizisinde Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'in yanı sıra Ahmet Mümtaz Taylan, Meral Çetinkaya, Füsun Demirel, Fırat Tanış gibi usta oyuncular yer alıyor.