Hidir isminin anlamı nedir, Hidir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Aybay isminin anlamı nedir, Aybay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?KYK 2.tip yurt nedir? | KYK yurt tipleri nedir 2021?Uçbay isminin anlamı nedir, Uçbay ne demektir? Kuranda geçiyor mu?ÖSYM duyurdu: DGS tercihleri için bugün son gün! DGS tercihi nasıl yapılır, sınav ne zaman, ücreti ne kadar 2021?Yeşim Salkım ile Şeffaf Masa hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?İBB başkanı İmamoğlu duyurdu! İBB 1200 TL destek avans başvuru şartları nedir? 1200 TL destek avansı kimler alabilir?Lise öğrencisi 17 yaşındaki Görkem PCR cihazı üretti, üniversite onayından geçtiSafer ayı mesajları 2021 | Safer ayı kutlama mesajları 2021Ümraniye'de ucuz halı izdihamı
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Aziz dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

Aziz dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'in başrollerini paylaştığı Aziz dizisinin yayınlanacağı kanal ve günü merak konusu oldu. Peki Aziz dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Aziz dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta?

Zeynep Günay Tan’ın genel yönetmenliğinde çekilen dizi Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas’ın yer aldığı Aziz dizisinin yayınlanacağı gün ve kanal merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Aziz dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtına haberimizde yanıt verdik. İşte detaylar...

AZİZ DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Murat Yıldırım'ın ve Damla Sönmez'in başrolü canlandıracağı, Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Meral Çetinkaya, Güven Murat Akpınar ile Füsun Demirel'in yer alacağı Aziz dizisinin henüz ne zaman başlayacağı net olarak belli olmazken Show TV ekranlarında Eylül ayı içerisinde başlaması bekleniyor.

AZİZ KONUSU

1930'lu yıllarda geçeceği öğrenilen dizide Aziz bir Fransız askerinin ölümüne neden olacak. Bu olaydan sonra da baba ocağını terk edecek olan Aziz, büyük aşkı olan Dilruba'yı da terk etmek durumunda kalacak. Aziz, bu olayın unutulması sonrasında döneceği Antakya'da bambaşka bir hayatın kapılarını açacak.

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT