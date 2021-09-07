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Aziz dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Murat Yıldırım ve Damla Sönmez'in başrollerini paylaştığı Aziz dizisinin yayınlanacağı kanal ve günü merak konusu oldu. Peki Aziz dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? Detaylar haberimizde...

Aziz dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

Zeynep Günay Tan’ın genel yönetmenliğinde çekilen dizi Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas’ın yer aldığı Aziz dizisinin yayınlanacağı gün ve kanal merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Aziz dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtına haberimizde yanıt verdik. İşte detaylar...

AZİZ DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Murat Yıldırım'ın ve Damla Sönmez'in başrolü canlandıracağı, Fırat Tanış, Ahmet Mümtaz Taylan, Meral Çetinkaya, Güven Murat Akpınar ile Füsun Demirel'in yer alacağı Aziz dizisinin henüz ne zaman başlayacağı net olarak belli olmazken Show TV ekranlarında 5 Kasım Cuma günü saat 20.00'da izleyici karşısına çıkıyor...

Aziz dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

AZİZ KONUSU

1930'lu yıllarda geçeceği öğrenilen dizide Aziz bir Fransız askerinin ölümüne neden olacak. Bu olaydan sonra da baba ocağını terk edecek olan Aziz, büyük aşkı olan Dilruba'yı da terk etmek durumunda kalacak. Aziz, bu olayın unutulması sonrasında döneceği Antakya'da bambaşka bir hayatın kapılarını açacak.

Aziz dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?

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