Aziz İbragimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aziz İbragimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aziz İbragimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aziz İbragimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aziz İbragimov 21 Temmuz 1986 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Азиз Шакирович Ибрагимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aziz İbragimov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aziz İbragimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turon Yaypan futbol takımında oynamaktadır. Turon Yaypan takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aziz İbragimov'nin Turon Yaypan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Aziz İbragimov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/ibragimov.aziz

Aziz İbragimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aziz İbragimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Aziz İbragimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aziz İbragimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Shurtan Guzar

1 Ocak 2006 yılında Mash'al

1 Ocak 2007 yılında Slo. Bratislava

1 Temmuz 2008 yılında Bohemians 1905

1 Temmuz 2011 yılında QD Jonoon

26 Mart 2013 yılında FK Most

1 Haziran 2013 yılında C. Budejovice

3 Eylül 2013 yılında Bohemians Prag

30 Haziran 2014 yılında C. Budejovice

1 Ocak 2015 yılında Bohemians Prag

1 Ocak 2016 yılında FK Buxoro

1 Şubat 2017 yılında Machine Sazi

3 Temmuz 2017 yılında Spartaks

27 Şubat 2018 yılında FK Buxoro

1 Ocak 2019 yılında Navbahor

6 Şubat 2020 yılında Surkhon

1 Eylül 2020 yılında FK Buxoro

13 Şubat 2021 yılında ara verdi

1 Ocak 2022 yılında FK Turon

Aziz İbragimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aziz İbragimov şuan Turon Yaypan takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Aziz İbragimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 5 numaralı formasıyla 11 Temmuz 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

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