Aziz Kholmurodov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aziz Kholmurodov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aziz Kholmurodov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aziz Kholmurodov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aziz Kholmurodov 18 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Холмурадов Азиз Зафарович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aziz Kholmurodov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aziz Kholmurodov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nasaf Qarshi futbol takımında oynamaktadır. Nasaf Qarshi takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Aziz Kholmurodov'nin Nasaf Qarshi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Aziz Kholmurodov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aziz Kholmurodov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Aziz Kholmurodov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aziz Kholmurodov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Nasaf Qarshi

31 Temmuz 2022 yılında FC Olympic

31 Aralık 2022 yılında Nasaf Qarshi

Aziz Kholmurodov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aziz Kholmurodov şuan Nasaf Qarshi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.