Aziz Kizilgun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aziz Kizilgun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aziz Kizilgun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aziz Kizilgun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aziz Kizilgun 15 Mart 1992 tarihinde Tokat şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Aziz Kızılgün şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aziz Kizilgun Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aziz Kizilgun, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bergama Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Bergama Belediyespor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Aziz Kizilgun'nin Bergama Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aziz Kizilgun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/azizkizilgun17/

Aziz Kizilgun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aziz Kizilgun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Aziz Kizilgun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aziz Kizilgun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2011 yılında Gölcükspor

30 Haziran 2011 yılında Bandırmaspor

26 Ağu 2011 yılında Afyonkarahisar

17 Ocak 2012 yılında Bandırmaspor

20 Ocak 2012 yılında Sandıklı Bld

30 Haziran 2012 yılında Bandırmaspor

5 Eylül 2012 yılında Belediye Vanspor

30 Haziran 2013 yılında Bandırmaspor

27 Ağu 2013 yılında Sandıklıspor

14 Ocak 2014 yılında Denizli Belediye

21 Ağu 2015 yılında Gölcükspor

9 Temmuz 2016 yılında Darıca GB

4 Ocak 2019 yılında Kahramanmaraş

16 Temmuz 2019 yılında Nazilli Bld

1 Eylül 2020 yılında E. Erokspor

18 Ağu 2022 yılında Kuşadasıspor

13 Ocak 2023 yılında Bergama Bld

Aziz Kizilgun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aziz Kizilgun şuan Bergama Belediyespor takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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