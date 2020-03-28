Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Vefa Sosyal Destek yardım hareketine katıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkamayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için Vefa Sosyal Destek adıyla yapılan yardım hareketine, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da katıldı.



Aziz Mahmud Hüdayi Vakfından yapılan açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşlarının yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yaptıkları yardımlar, ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürüyor.

Vefa Sosyal Destek adıyla yapılan bu yardım hareketine, 425 yıldır hizmet veren Üsküdar merkezli Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı da katıldı.

İstanbul'da her ay yaklaşık 7 bin dar gelirli aileye düzenli şekilde gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan ayni yardımları ve nakdi destekleri ulaştıran Vakıf, yaşlılara ve kronik rahatsızlığı olanlara yönelik yardımlarını artırma kararı aldı.

Vakıf bu kapsamda hastalığın yayılmaması amacıyla devletin yaptığı çağrıya uyarak evlerinden çıkamayanların gıda ve hijyen gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak için saha uzmanları ve gönüllüleriyle market alışverişlerini gerçekleştiriyor.

Yardımların koordinasyonu noktasında kaymakamlıklar, belediyeler ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatlı hareket eden Vakıf, hayırsever vatandaşları Vefa Sosyal Destek grubu çalışmalarına katkı vermeye çağırdı.





Kaynak: AA