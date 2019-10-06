Aziz Nikolaos ve Myra'ya yarım milyon ziyaretçi

ANTALYA'nın Demre ilçesinde bulunan dünyaca ünlü ören yeri olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ni yılın 9 ayında 535 bin 251 kişi ziyaret ederken, 12 milyon 793 bin 221 lira 8 kuruş gelir elde edildi.

Demre'de bulunan ve Noel Baba'nın mezarının bulunduğu Ortodoks dünyasının inanç merkezlerinden Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni bu yılın eylül ayında 57 bin 135 kişi ziyaret etti ve karşılığında 1 milyon 567 bin 542 lira 40 kuruş gelir sağlandı. Geçen yılın aynı döneminde müzeyi 52 bin 401 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 802 bin 260 lira gelir sağlanmıştı. Bu yılın 9 ayında Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni 310 bin 77 kişi ziyaret etti ve karşılığında 7 milyon 487 bin 21 lira 40 kuruş gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde müze 301 bin 626 kişiyi ağırlamış ve karşılığında 4 milyon 204 bin 762 lira gelir sağlanmıştı.

Demre'de bulunan Likya Birliği'nin 6 önemli kentinden biri olan Myra Antik Kenti'ni ise bu yılın eylül ayında 39 bin 959 kişi ziyaret etti ve karşılığında 1 milyon 107 bin 324 lira 40 kuruş gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde Myra'yı 41 bin 689 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 624 bin 40 lira gelir elde edilmişti. Bu yılın 9 ayında Myra Antik Kenti'ni 225 bin 174 kişi ziyaret etti ve karşılığında 5 milyon 306 bin 200 lira 40 kuruş gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde Myra Antik Kenti'ni 204 bin 944 kişi ziyaret etmiş ve karşılığında 3 milyon 67 bin 881 lira gelir elde edilmişti.

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Kaynak: DHA