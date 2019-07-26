Aziz Sancar'ın eşi, KKTC Miami Fahri Temsilcisi oldu

NOBEL Kimya ödüllü Prof.Dr. Aziz Sancar'ın eşi Prof. Gwen Sancar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Miami Fahri Temsilcisi oldu.

KKTC Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ABD'nin Kuzey Carolina Chaphel Hill'de Carolina Türk Evi'nin Kurucusu olan Prof. Gwen Sancar, Miami Fahri Temsilcisi olarak atandı.

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DHA