Aziz Vlas'ın mezarı 'inanç' turizmine kazandırılacak

ANADOLU'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden biri olarak 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı tahmin edilen Aziz Vlas'ın Gökmedrese Mahallesi'nde bulunduğu ileri sürülen mezarı inanç turizmine kazandırılacak.

Bazı bilimsel makalelere konu olan, 280-316 yıllarında Sivas'ta yaşadığı tahmin edilen Anadolu'da Hristiyanlığın ilk piskopos ve şehitlerinden olan Aziz Vlas'ın, Gökmedrese Mahallesi'nde var olduğu ileri sürülen mezarını Vali Salih Ayhan, Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca ile birlikte ziyaret etti. Sivas'ın 4 bin yıllık bir tarihe sahip olduğunu, bunun da izlerinin görüldüğünü belirten Vali Ayhan, "Hititlerden, Romalılardan, Bizanslılardan, Selçuklulardan, Osmanlılardan ve Cumhuriyetten. Geçmişin özellikle Roma ve Bizans döneminin izlerini çok rahat görebiliyoruz" dedi.

'AZİZ VLAS İSMİ HRİSTİYAN ALEMİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR YER TUTMAKTADIR'

Aziz Vlas ile ilgili çok yoğun araştırmalar ve söylemler, halk tarafından bilinen bazı hususların söz konusu olduğunu aktaran Vali Ayhan, "Bunun üzerine ekibimizle beraber bir yerinde tespit yapalım, geçmiş dönemde bu konu gündeme gelmiş, birçok makale yazılmış, birçok bilimsel çalışma gerçekleştirilmiş. Biz de bu yapılan çalışmaları derleyip, toparlayıp yeni dönemde ne yapabiliriz diye bir istişare yapalım dedik. Aziz Vlas ismi Hristiyan aleminde çok önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle ismine kiliseler yapılan, Azizlik sıfatı alması hasebiyle Hristiyan aleminde de önemli bir mevki işgal etmektedir. İlimizde yaşamış ve burada öldürülmüş olarak bilinmektedir. Halk arasında farklı mitolojiler verilerek de günümüze kadar gelmiş. Bunu tekrar bilimsel bir araştırma yaparak, hafızayı tekrar yoklayarak, yeni bir yol haritası çizerek bunu inanç turizmine nasıl kazandırabiliriz onunla ilgili bir çalışma başlatıyoruz. İnşallah kısa zaman içerisinde bu bölgede bir hareketlilik olacak" diye konuştu.

'AZİZ VLAS'I GÜN YÜZÜNE ÇIKARTACAĞIZ'

Sivas'ın derin ve tarihi bir kimliğinin olduğunu belirten Vali Ayhan, bu kimliğiyle de gurur duyduğunu söyledi. Sivas'ın geçmişini gün yüzüne çıkartmanın ve geleceğe aktarmanın görevleri olduğunu anlatan Vali Ayhan, "Sivas'ın uluslararası turizmde de önemli yer tutacağına inanmaktayım. Ama bunu tamamen bilimsellik ve gerçeklik üzerine kurmaktayız. Sivas'ta bu değeri, bu şahsiyeti, Aziz Vlas'ı gün yüzüne çıkartacağız ve dünyaya sunacağız" dedi.

ULUSLARARASI ÜNE SAHİP

Sağlığında bir hekim olan Aziz Vlas, halka yakınlığı ve öldürülmesi sırasında gerçekleştiğine inanılan mucizelerinin, onu bir aziz haline getirdiği kaydediliyor. Fransa, İtalya ve Belçika'da tarımda iyi ürün alabilmek için, Malta'da doğumları kolaylaştırmak, Rusya'da hasta hayvanları iyileştirmek, İspanya'da anjine, Belçika'da kuduza, Fransa'da difteri, diş ağrısı, gut hastalığı, raşitizm ve romatizmaya karşı, birçok ülkede solunum yolları problemleri ve boğaz hastalıkları için onun yardımına başvurulduğu ifade ediliyor. Adı Rumca ile Latince'ye Blasios, Fransızca'ya Blaise, Almanca'ya Blasien olarak geçen ve Azizlik sıfatını Vatikan'ın 1527 yılında resmen onayladığı belirtilen Aziz Vlas, cerrahların, bağcıların, balıkçıların, mimarların hamisi olarak Hristiyan mitolojisinde yer alıyor.

Önceleri mezarını boğazından rahatsız olan Hristiyan ve Müslümanların ziyaret ettiği Aziz Vlas'a, Sivaslıların lahit kapağındaki oyuk nedeniyle "Göz Baba Türbesi" adını taktığı belirtiliyor. Fransa'da her 5 bin çocuktan birinin adını taşıdığı Aziz Vlas'ı, 3 bin ailenin soyadı olarak tercih ettiği, Avrupa'da bin 200 kilise ve manastırın adına ithaf edildiği biliniyor.

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Kaynak: DHA