Aziz Yıldırım, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı.
IHAAW155335-ASA/07-03-2019 - Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı.
IHAAW155335-ASA/07-03-2019 - Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı. 07.03.2019 15:53:35 TSI NNNN
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