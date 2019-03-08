Aziz Yıldırım, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı. IHAAW155335-ASA/07-03-2019 - Eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, 3 bin 480 lira adli para cezasına çarptırıldı.

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